Суд на Урале взыскал 2 млн руб. с парка за смерть ребенка от укуса клеща С природного парка на Урале взыскали 2 млн руб. за смерть ребенка от укуса клеща

Москва8 сен Вести.Верхнепышминский городской суд взыскал с природного парка "Оленьи ручьи" 2 миллиона рублей по иску родителей мальчика, который умер от укуса клеща. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Свердловской области.

Иск в суд поступил в июне 2025 года. Там указывалось, что в мае 2024 года ребенок в сопровождении матери и знакомых отдыхал в парке, где его укусил в голову клещ. В тот же день родители доставили мальчика в больницу, клеща удалили и ввели вакцину. Однако спустя две недели у ребенка поднялась температура и его госпитализировали. В июне 2024 года ребенок скончался.

Верхнепышминский городской суд, рассмотрев материалы дела, приняв во внимание выводы назначенной судебно-медицинской экспертизы, частично удовлетворил исковые требования и взыскал с ГБУ Природный парк "Оленьи ручьи" компенсацию морального вреда в пользу родителей в размере 2 млн рублей: по 1 млн рублей в пользу каждого говорится в сообщении

Решение суда не вступило в законную силу.