В Подмосковье олень напал на 10-летнего мальчика во время кормежки в зоопарке

Олень напал на 10-летнего мальчика в зоопарке в Подмосковье В Подмосковье олень напал на 10-летнего мальчика во время кормежки в зоопарке

Москва7 июн Вести.В подмосковном зоопарке "Веретьево" олень напал на 10-летнего мальчика во время кормежки, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в контактной зоне учреждения. Отогнать животное смогли очевидцы.

Пришел в контактную зону зоопарка "Веретьево" вместе с дядей и его сыном. На входе они взяли специальный корм, чтобы угостить животных. Кирилл (имя изменено) подошел покормить косулю, рядом с которой находился детеныш. Животное испугалось за своего малыша, сбило ребенка с ног и начало бить его копытами говорится в сообщении источника

Школьника госпитализировали в больницу в Красногорск, у него оказалась разбита голова, на рассечение пришлось накладывать швы. Внутренних повреждений медики не обнаружили и спустя какое-то время выписали пациента домой.

Как уточняет Mash, директор учреждения заверил, что ничего не знает о произошедшем. При этом, по словам посетителей, еще одно аналогичное нападение произошло уже после описанного случая.