После гибели мужчины в частной клинике в Челябинске возбуждено уголовное дело

В Челябинске пациент частной клиники умер после укола в шею, возбуждено дело После гибели мужчины в частной клинике в Челябинске возбуждено уголовное дело

Москва21 окт Вести.В Челябинске следственные органы разбираются в обстоятельствах смерти пациента частной клиники, скончавшегося после укола в шею. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ… Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причинно-следственной связи между оказанием медицинских услуг и наступлением смерти пациента говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 17 октября. В коммерческое медучреждение 56-летний мужчина обратился с жалобами на боль в плече. Сразу после введения лекарства его состояние ухудшилось, и, несмотря на реанимационные действия, он умер.