В Челябинске мужчина за рулем Lada на скорости врезался в здание и погиб

В Челябинске водитель легковушки пробил забор и врезался в здание В Челябинске мужчина за рулем Lada на скорости врезался в здание и погиб

Москва8 ноя Вести.В Челябинске водитель отечественной легковушки проломил забор и врезался в здание. Как сообщает ГУ МВД России по региону, за рулем Lada Granta находился мужчина 2000 года рождения, он скончался в больнице в течение часа.

Авария произошла днем 8 ноября, в воскресенье, на проспекте Ленина. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения.

При не установленных обстоятельствах, двигаясь по парковке, совершил наезд на препятствие - забор, состоящий из профнастила и бетонных блоков, после чего продолжил движение вперед и совершил наезд на фасад здания. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta скончался в течение часа в медицинском учреждении говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства ДТП выясняются.