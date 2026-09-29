В Башкирии 23-летний водитель Lada Vesta погиб, врезавшись в столб

В Мелеузе водитель Lada Vesta погиб после наезда на столб В Башкирии 23-летний водитель Lada Vesta погиб, врезавшись в столб

Москва29 сен Вести.В Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 23-летний водитель. Об этом сообщила Госавтоинспекция Башкортостана в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что авария произошла на улице Ленина в Мелеузе около 6 часов вечера 28 сентября. По предварительным данным, молодой человек за рулем Lada Vesta врезался в столб, не справившись с управлением.

Полученные травмы оказались смертельными - водитель умер на месте еще до прибытия врачей. Его 33-летнюю пассажирку с серьезными повреждениями госпитализировали.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, его 33-летняя пассажирка с тяжелыми травмами доставлена в больницу говорится в публикации

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.