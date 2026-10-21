Число погибших в результате ДТП на трассе в Свердловской области выросло до двух

В больнице умер второй пассажир машины, водитель которой врезался в ЛЭП на Урале Число погибших в результате ДТП на трассе в Свердловской области выросло до двух

Москва21 окт Вести.Количество погибших в результате ДТП на трассе М-12 "Восток" в Свердловской области выросло до двух. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в больнице скончался второй пассажир машины, водитель которой потерял управление и врезался в опору ЛЭП.

Авария произошла вечером 20 октября, во вторник, в Первоуральском районе. За рулем Lada Granta находился 52-летний мужчина.

В результате ДТП 50-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. Водитель и еще один 47-летний пассажир в тяжелом состоянии были госпитализированы в ГБ г. Ревды, где 47-летний пассажир впоследствии скончался говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.