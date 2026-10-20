Москва20 октВести.В Свердловской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в ЛЭП, в результате погиб один человек, еще двое получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла вечером 20 октября на 323-м километре трассы М-12 "Восток" в Первоуральском районе.
52-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" не обеспечил контроль за движением транспортного средства, в результате чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие — опору электропередачиговорится в сообщении
В результате погибла 50-летняя пассажирка легкового автомобиля, водитель и еще один пассажир в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.