В Челябинске машина вылетела на остановку и насмерть сбила пешехода

В Челябинске пешеход погиб под колесами машины, которая вылетела на остановку В Челябинске машина вылетела на остановку и насмерть сбила пешехода

Москва1 ноя Вести.В воскресенье, 1 ноября, рядом с Тракторозаводским рынком в Челябинске столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП одна из машин вылетела на остановку и насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Уточняется, что на перекрестке столкнулись Daewoo Nexia под управлением 77-летнего водителя и Nissan Fuga под управлением 28-летнего мужчины.

В результате столкновения Nissan совершил наезд на ограждение с последующим наездом на пешехода. 74-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.