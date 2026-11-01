Москва1 нояВести.В воскресенье, 1 ноября, рядом с Тракторозаводским рынком в Челябинске столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП одна из машин вылетела на остановку и насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Уточняется, что на перекрестке столкнулись Daewoo Nexia под управлением 77-летнего водителя и Nissan Fuga под управлением 28-летнего мужчины.
В результате столкновения Nissan совершил наезд на ограждение с последующим наездом на пешехода. 74-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествияотмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.