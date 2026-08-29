В Ростове-на-Дону "Газель" сбила пешеходов после ДТП, один человек погиб

Один человек погиб после наезда "Газели" в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону "Газель" сбила пешеходов после ДТП, один человек погиб

Москва29 авг Вести."Газель Некст" и легковой автомобиль столкнулись в центре Ростова-на-Дону, после чего автомобили отбросило на пешеходов, погиб один человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем 29 августа на Красноармейской улице. По данным ведомства, водитель "Газели" столкнулся с иномаркой. После этого оба автомобиля отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства Mitsubishi 1954 года рождения и пешеходы 2003 и 1988 годов рождения, им была оказана медицинская помощь. В последствии второй пешеход скончался сказано в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.