Москва30 авгВести.В Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП с участием скутера. Его водитель не справился с управлением и врезался в столб, сообщает ГАИ Ростовской области.
Трагическое происшествие случилось вечером 29 августа на пр. 50-летия Ростсельмаша. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
В результате ДТП … водитель скутера скончался на месте происшествиянаписано в Telegram-канале автоинспекции
Пострадал пассажир 1984 года рождения.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.