Житель Ростова погиб после столкновения на скутере со столбом, один пострадавший

В Ростове водитель скутера не справился с управлением и устроил смертельное ДТП Житель Ростова погиб после столкновения на скутере со столбом, один пострадавший

Москва30 авг Вести.В Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП с участием скутера. Его водитель не справился с управлением и врезался в столб, сообщает ГАИ Ростовской области.

Трагическое происшествие случилось вечером 29 августа на пр. 50-летия Ростсельмаша. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП … водитель скутера скончался на месте происшествия написано в Telegram-канале автоинспекции

Пострадал пассажир 1984 года рождения.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.