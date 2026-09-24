Москва24 сенВести.В Челябинске в результате ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла погиб пожилой байкер. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Авария произошла на улице 40-летия Октября.
Столкновение между автомобилем Lada Granta под управлением мужчины, 1998 года рождения, и мотоциклом SuzukiS83, под управлением мужчины, 1958 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на местеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются, организована проверка.