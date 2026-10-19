В Челябинской области арестован предполагаемый убийца мужчины ночью на остановке В Миассе арестован обвиняемый в жестоком убийстве мужчины возле остановки

Москва19 окт Вести.В Миассе суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины возле остановки "Улица Жуковского". Об этом сообщает СУ СКР по Челябинской области

По ходатайству следователя СК в отношении 29-летнего фигуранта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2026 года говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в ночь на 18 октября. По версии следствия, между двумя ранее незнакомыми прохожими начался конфликт, в ходе которого фигурант сначала избил потерпевшего так, что тот потерял сознание, а после оттащил на дорогу и положил на проезжую часть, где на него наехал проезжавший мимо автомобиль. Жертва скончалась в карете скорой помощи.