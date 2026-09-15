В Кызыле мужчина поругался с незнакомцем в переулке и забил его до смерти Житель Кызыла до смерти забил камнем незнакомца

Москва15 сен Вести.Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, предъявлено жителю Кызыла, сообщили в СУ СК России по Республике Тыва.

По версии следствия, ночью 10 сентября будущий фигурант расследования поссорился с незнакомцем, которого он встретил в районе Загородного переулка.

Сразу после этого фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, кулаком и камнем нанес удары по голове и телу потерпевшего говорится в заявлении ведомства в MAX

Избитый мужчина скончался на месте конфликта, подозреваемого задержали. В настоящее время он арестован на два месяца, расследование продолжается.