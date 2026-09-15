Москва15 сенВести.Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, предъявлено жителю Кызыла, сообщили в СУ СК России по Республике Тыва.
По версии следствия, ночью 10 сентября будущий фигурант расследования поссорился с незнакомцем, которого он встретил в районе Загородного переулка.
Сразу после этого фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, кулаком и камнем нанес удары по голове и телу потерпевшегоговорится в заявлении ведомства в MAX
Избитый мужчина скончался на месте конфликта, подозреваемого задержали. В настоящее время он арестован на два месяца, расследование продолжается.