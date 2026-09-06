Мужчина умер в очереди за бензином на автозаправке под Волгоградом

Под Волгоградом водитель умер, пока ждал свою очередь на АЗС Мужчина умер в очереди за бензином на автозаправке под Волгоградом

Москва6 сен Вести.В станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области водитель не дождался своей очереди за бензином на АЗС и умер. Об этом пишет V1.ru.

Трагедия случилась в субботу, 5 сентября, на улице Строителей.

Пожилой мужчина собирался на рыбалку и решил залить 20 литров. В очереди он почувствовал себя плохо... Когда мужчина потерял сознание, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти пенсионера не удалось цитирует очевидца издание

Другой очевидец сообщил, что пенсионер был с костылем и о чем-то разговаривал с полицейскими. Вдруг он пошатнулся и упал на бок на землю. Полицейские вышли, спросили, нужна ли ему помощь. Вскоре приехала скорая, и мужчину накрыли простыней.

Уточняется, что умершему было около 80 лет.