Москва28 нояВести.В Архангельской области ошибочно признанный мертвым мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.
По предварительным данным, 30 октября бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, зафиксировала смерть 61-летнего мужчины и выдала направление для его транспортировки в судебно-медицинский морг. Позже у него появились признаки жизни. Следователи проводят проверкуговорится в публикации
Ранее сообщалось, что пациент, которого признали мертвым, "ожил" в морге Архангельска.