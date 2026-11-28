Пациент, ошибочно признанный мертвым в Поморье, находится в тяжелом состоянии

Ошибочно признанный мертвым пациент в Поморье находится в тяжелом состоянии Пациент, ошибочно признанный мертвым в Поморье, находится в тяжелом состоянии

Москва28 ноя Вести.В Архангельской области ошибочно признанный мертвым мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

По предварительным данным, 30 октября бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, зафиксировала смерть 61-летнего мужчины и выдала направление для его транспортировки в судебно-медицинский морг. Позже у него появились признаки жизни. Следователи проводят проверку говорится в публикации

Ранее сообщалось, что пациент, которого признали мертвым, "ожил" в морге Архангельска.