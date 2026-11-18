Суд в Северодвинске отправил реаниматолога, убившего пациентку в морге, в СИЗО

Реаниматолога, убившего пациентку в морге, арестовали Суд в Северодвинске отправил реаниматолога, убившего пациентку в морге, в СИЗО

Москва18 ноя Вести.Суд в Северодвинске заключил под стражу реаниматолога городской больницы, обвиняемого в убийстве пожилой пациентки в морге в попытке скрыть врачебную ошибку. Об этом сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, врач ошибочно констатировал смерть пожилой женщины, после чего направил ее в морг, где у нее обнаружили признаки жизни, о чем сообщили в отделение реанимации.

Заведующим отделения обвиняемый направлен для оказания экстренной помощи, однако, желая скрыть допущенную ошибку, врач ввел пациентке препарат, повлекший ее смерть. Фигурант задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сказано в сообщении

Отмечается, что врачу предъявлено обвинение в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии.