В Новочеркасске врача приговорили к ограничению свободы из-за смерти пациентки Врача, виновного в смерти пациентки, приговорили в Новочеркасске

Москва16 ноя Вести.В Новочеркасске суд вынес приговор врачу, которого признали виновным в смерти пациентки. Об этом сообщает Следственный комитет по Ростовской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы, с запретом заниматься врачебной деятельностью сроком на 3 года уточняется в сообщении

По данным следствия, 5 апреля 2026 года врач ввел 27‑летней пациентке лекарственный препарат, не убедившись, что он ей подходит. Из‑за этого у женщины начались тяжелые осложнения, и она скончалась.

Следователи провели судебно‑медицинские экспертизы, изучили медицинские документы и опросили свидетелей — все собранные доказательства суд счел достаточными.