Москва18 нояВести.В Северодвинске возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении реаниматолога, который ошибочно признал живую пациентку мертвой, передает РЕН ТВ.
По информации телеканала, 29-летний врач пытался спасти 73-летнюю женщину, но решил, что она умерла.
Спустя два часа сотрудник морга обнаружил, что женщина жива. Об этом сообщили реаниматологу. Вместо того чтобы помочь пенсионерке, врач пришел в морг один, проверил ее пульс и ввел препарат. После укола женщина умерлаговорится в сообщении
По предварительным данным, врач мог намеренно убить пациентку, чтобы скрыть свою ошибку.
В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии. Врач задержан.