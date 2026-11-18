В Северодвинске реаниматолога заподозрили в убийстве пациентки в морге

Реаниматолог убил пациентку в морге, чтобы скрыть свою ошибку В Северодвинске реаниматолога заподозрили в убийстве пациентки в морге

Москва18 ноя Вести.В Северодвинске возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении реаниматолога, который ошибочно признал живую пациентку мертвой, передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 29-летний врач пытался спасти 73-летнюю женщину, но решил, что она умерла.

Спустя два часа сотрудник морга обнаружил, что женщина жива. Об этом сообщили реаниматологу. Вместо того чтобы помочь пенсионерке, врач пришел в морг один, проверил ее пульс и ввел препарат. После укола женщина умерла говорится в сообщении

По предварительным данным, врач мог намеренно убить пациентку, чтобы скрыть свою ошибку.

В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии. Врач задержан.