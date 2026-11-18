Москва18 нояВести.Минздрав Архангельской области взял на контроль ситуацию с убийством пожилой пенсионерки в морге Северодвинской городской больницы, ошибочно признанной мертвой. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения Архангельской областисказал собеседник агентства
Ранее в СК возбудили уголовное дело об убийстве лица, заведомо находящимся в беспомощном состоянии. По версии следствия, врач-реаниматолог ошибочно констатировал смерть пожилой женщины, после чего направил ее в морг. Там у женщины обнаружился пульс. Желая скрыть допущенную ошибку, фигурант ввел пациентке препарат, повлекший ее смерть.
Врачу предъявлено обвинение, суд заключил его под стражу до 19 декабря.
По информации пресс-службы судов региона, преступление произошло в декабре 2025 года.