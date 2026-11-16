Онищенко: ожирение – один из главных вызовов XXI века для здравоохранения

Онищенко раскрыл главный вызов для здравоохранения Онищенко: ожирение – один из главных вызовов XXI века для здравоохранения

Москва16 ноя Вести.Ожирение становится одной из серьезных проблем современного здравоохранения, число заболевших продолжает увеличиваться как среди взрослых, так и среди детей. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, пишет РИА Новости.

По данным Минздрава, указал Онищенко, в 2025 году в России насчитывалось 3,7 миллиона пациентов с ожирением, из них около 700 тысяч – дети.

Проблема ожирения – это вызов XXI века, с которым столкнулось человечество отметил он

Среди основных причин развития заболевания академик назвал нарушения режима питания и переедание. Также на набор веса, по его словам, влияют стресс, недостаток физической активности и употребление фастфуда.

Ранее академик РАН Дмитрий Никитюк предложил рассмотреть возможность бесплатного предоставления препаратов для лечения ожирения людям с инвалидностью. По его словам, расходы на длительную терапию могут стать для них серьезным финансовым препятствием.