Эндокринолог Ходашинская: во время сна организм продолжает расходовать энергию

Глюкоза нужна организму даже во время сна Эндокринолог Ходашинская: во время сна организм продолжает расходовать энергию

Москва7 ноя Вести.Во время сна организм продолжает расходовать энергию, поэтому глюкоза нужна ему даже в отсутствие еды, объяснила в беседе с RT врач-эндокринолог Антонина Ходашинская.

Чтобы поддерживать уровень глюкозы, печень продолжает ее вырабатывать и высвобождать в кровь. Одновременно гормональная система регулирует этот процесс, помогая организму сохранять энергетический баланс отметила Ходашинская

В норме уровень глюкозы поддерживается в определенном диапазоне благодаря взаимодействию нескольких механизмов, напомнила врач. Один из главных участников процесса – инсулин. Он способствует поступлению глюкозы в клетки мышечной и жировой ткани, а также снижает ее концентрацию в крови. На баланс также влияют гормоны.

1. https://www.vesti.ru/ns/v-kieve-porazheno-predpriyatie-proizvodyashchie-krylatye-rakety-flamingo Ночью секреция этих веществ меняется, поэтому график глюкозы необязательно будет выглядеть как ровная линия: небольшие колебания возможны и у здорового человека объяснила эксперт

Одна из причин повышения глюкозы к утру - так называемый феномен утренней зари, подчеркнула специалист.

Ранее врач рассказала о том, что дополнительный прием витамина D не может предотвратить депрессию.