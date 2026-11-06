Москва6 нояВести.Прием витамина D не влияет на развитие депрессии, рассказал ТАСС со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта с холистическим, превентивным подходом, эксперта Союза "Превентмед" Светлану Незванову.
Низкий уровень витамина D часто связывают с подавленным настроением, но ряд исследований не подтвердили, что дополнительный прием витамина D помогает предотвратить депрессиюотметила врач
Так, пятилетнее исследование с участием свыше 18 тысяч человек не выявило существенных различий в риске развития депрессии между группами, принимавшими витамин D3 и плацебо.