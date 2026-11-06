Врач Незванова: дополнительный прием витамина D не может предотвратить депрессию

Врач рассказала о влиянии приема витамина D на развитие депрессии Врач Незванова: дополнительный прием витамина D не может предотвратить депрессию

Москва6 ноя Вести.Прием витамина D не влияет на развитие депрессии, рассказал ТАСС со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта с холистическим, превентивным подходом, эксперта Союза "Превентмед" Светлану Незванову.

Низкий уровень витамина D часто связывают с подавленным настроением, но ряд исследований не подтвердили, что дополнительный прием витамина D помогает предотвратить депрессию отметила врач

Так, пятилетнее исследование с участием свыше 18 тысяч человек не выявило существенных различий в риске развития депрессии между группами, принимавшими витамин D3 и плацебо.