Эндокринолог: общение с неприятными людьми влияет на уровень сахара в крови Эндокринолог рассказала, что повышает глюкозу в крови стрессовое общение

Москва20 окт Вести.Общение с людьми, рядом с которыми возникает дискомфорт, может сопровождаться повышением уровня сахара в крови.

Об этом ИС "Вести" заявила врач-эндокринолог, руководитель Экспертного центра Клинической базы кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН им. Патриса Лумумбы Ирина Тарасова.

По словам Тарасовой, в частности, на показатели глюкозы также способны влиять душные помещения и чрезмерные физические нагрузки.

Сахар повышают и люди, которые нам не подходят, и душные помещения, и даже перетренировочная активность. Допустим, организм подсказывает: "Не хочу идти на спорт", а мы через "надо" идем. Часто при изучении монитора глюкозы мы наблюдаем повышение этих показателей, когда человеку не нужно было тренироваться пояснила Тарасова

Эндокринолог также добавила, что дефицит витамина В может усиливать тягу к сладким продуктам.

Лишний сахар находится везде. Он подсластитель, он усиливает даже солевые ощущения. Так как часто у нас нехватка некоторых микроэлементов, мы начинаем даже меньше чувствовать, сколько нужно еще положить сахара или посолить. Кстати, дефицит витамина группы B, он дает такой формат, что человек хочет подсластить еще больше и больше. Эта проблема пришла к нам из-за изобилия питательных веществ рассказала эндокринолог

Врач также добавила, что 10 тысяч шагов, о которых постоянно говорят, помогает расходовать калории, поступающие с пищей.

Ранее доктор медицинских наук, диетолог-эндокринолог, замдиректора Института медицины и медтехнологий НГУ Дарья Подчиненова объяснила, как хронический недосып повышает уровень диабета.