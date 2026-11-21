ВОЗ рассказала, как защититься от гриппа ВОЗ: ежегодная вакцинация является лучшим способом защиты от гриппа

Москва21 ноя Вести.Наиболее надежный способ защититься от гриппа в зимний период – это ежегодная вакцинация, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в интервью РИА Новости.

В организации призвали граждан вакцинироваться на фоне роста заболеваемости.

Лучший способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. Европейское региональное бюро ВОЗ призывает людей – особенно тех, кто относится к группам риска, – оценить вероятность заражения и принять простые меры предосторожности против респираторных инфекций указали там

ВОЗ отмечает рост распространения респираторных инфекций в Европейском регионе. Из материалов Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России следует, что в эпидемиологический сезон 2026/27 в РФ прогнозируются две волны гриппа – в конце ноября и в феврале.

Рост заболеваемости будет обусловлен вирусами гриппа А (H1N1)pdm09 (свиного гриппа). Уточняется, что такая ситуация угрожает возможными мутациями свиного гриппа и появлением опасных штаммов.

Ранее инфекционист Елена Сидоренкова опровергла утверждение о том, что вакцины перегружают иммунную систему человека.