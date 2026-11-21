Москва21 ноя Вести.Вакцины не перегружают человеческий иммунитет, а обучает организм распознавать и бороться с конкретными инфекциями. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Нижегородской области, заведующая инфекционным отделением ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница № 23" Елена Сидоренкова.

По ее словам, прививки не перегружают иммунную систему, которая постоянно сталкивается с огромным количеством различных возбудителей — вирусов, бактерий и грибков и многих других патогенов.

Вакцинация лишь знакомит иммунную систему с несколькими специально выбранными антигенами, и помогает организму заранее подготовиться к встрече с определенными инфекциями и выработать защитные антитела отметила Сидоренкова

По словам инфекциониста, на фоне постоянного взаимодействия организма с окружающей средой такая дополнительная нагрузка выглядит малозначительной. Вакцина может вызывать легкий дискомфорт и кратковременные симптомы у человека, однако иммунная система не испытывает из-за нее трудностей и сбоев в своей работе.

Ранее сообщалось, что вакцинация от гриппа перед приближающимся эпидемическим сезоном все еще целесообразна.