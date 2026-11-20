Эксперт опровергла миф о связи группы крови и иммунитета Врач Шуппо опровергла связь группы крови с устойчивостью к вирусам

Москва20 ноя Вести.Группа крови – не определяющий фактор устойчивости организма к инфекциям. Об этом в беседе с RT рассказала врач, основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.

По словам врача, представления о такой связке возникли на основании отдельных научных исследований, в которых обнаруживались статистические корреляции между группой крови и некоторыми параметрами иммунитета.

На самом деле, на иммунитет влияет множество факторов: генетика, состояние здоровья, образ жизни, питание, уровень стресса, наличие хронических заболеваний сказала она

Ранее врач-пульмонолог рассказала о категориях населения, которые имеют больше рисков заболеть пневмонией. В них в том числе входят пожилые люди и дети до пяти лет.