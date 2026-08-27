Врач Каландия: строгое голодание не всегда требуется перед сдачей анализа крови

Врач развеял миф о необходимости сдавать анализы крови всегда натощак Врач Каландия: строгое голодание не всегда требуется перед сдачей анализа крови

Москва27 авг Вести.В ряде случае от пациентов не требуется строгое голодание перед сдачей анализа крови. Об этом в беседе с RT рассказал терапевт "СМ-Клиники" Шота Каландия.

По словам эксперта, при некоторых исследованиях легкий прием пищи не влияет на диагностически значимые показатели.

Например, кровь на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис в большинстве случаев не требует строгого голодания. Если речь идет о серологических исследованиях, прием пищи обычно не оказывает существенного влияния на результат. Поэтому сдавать такие анализы исключительно натощак необходимости нет, если лаборатория не установила иные требования к конкретному тесту сказал Каландия

Врач добавил, что длительное голодание также не требуется при сдаче общего анализа крови. При этом, предупредил Каландия, пациентам не стоит употреблять жирную и тяжелую пищу, поскольку, по его словам, она может временно изменить некоторые показатели и сделать сыворотку крови более мутной.