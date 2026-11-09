Москва9 нояВести.Пройти вакцинацию от гриппа в декабре имеет смысл, прививка обеспечит защиту в самый активный период эпидемического сезона. Об этом сообщил РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
Да, смысл есть, и прививаться стоит. Эпидемия гриппа редко начинается строго 1 декабря и идет ровно по графику. Часто пик заболеваемости смещается на конец декабря - начало январяотметила Семейкина
Она добавил, что сезонный подъем заболеваемости гриппом в России нередко начинается в декабре и продолжается до марта.
Врач подчеркнула, что вакцинация снижает вероятность заболеть гриппом, а в случае заражения помогает перенести болезнь легче и без осложнений.