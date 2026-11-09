Врач: вакцинация от гриппа в декабре обеспечит защиту в активный период сезона

Врач рассказала, есть ли смысл проходить вакцинацию от гриппа в декабре Врач: вакцинация от гриппа в декабре обеспечит защиту в активный период сезона

Москва9 ноя Вести.Пройти вакцинацию от гриппа в декабре имеет смысл, прививка обеспечит защиту в самый активный период эпидемического сезона. Об этом сообщил РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

Да, смысл есть, и прививаться стоит​​​. Эпидемия гриппа редко начинается строго 1 декабря и идет ровно по графику. Часто пик заболеваемости смещается на конец декабря - начало января отметила Семейкина

Она добавил, что сезонный подъем заболеваемости гриппом в России нередко начинается в декабре и продолжается до марта.

Врач подчеркнула, что вакцинация снижает вероятность заболеть гриппом, а в случае заражения помогает перенести болезнь легче и без осложнений.