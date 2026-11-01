Врач назвала оптимальный период для вакцинации от гриппа Эпидемиолог Семейкина: ноябрь – оптимальный месяц для прививки от гриппа

Москва1 ноя Вести.Оптимальным месяцем для вакцинации от гриппа является ноябрь, поскольку организм успевает получить защиту к началу эпидемического сезона. Такое мнение высказала заведующая отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморье Любовь Семейкина в комментарии РИА Новости.

Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно начинается в декабре, достигает пика в январе-феврале и может продолжаться до марта. Прививаясь в ноябре, человек успевает выработать защиту как раз к началу эпидемического сезона пояснила эпидемиолог

Семейкина уточнила, что с момента прививки до формирования полноценного иммунитета проходит от 10-14 дней до 2-4 недель. По ее словам, по этой причине ноябрь является оптимальным временем для вакцинации.

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