Врач Мокрышева: вакцинация от гриппа показана пациентам с любым типом диабета

Врач рассказала о вакцинации от гриппа для диабетиков Врач Мокрышева: вакцинация от гриппа показана пациентам с любым типом диабета

Москва26 окт Вести.Прививку от гриппа нужно делать пациентам с любым видом сахарного диабета: это позволит предотвратить заболевание или снизить риск осложнений, рассказала РИА Новости директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

Считаю необходимым подчеркнуть: вакцинация против гриппа показана всем пациентам при любом типе сахарного диабета сказала врач

Она также уточнила, что при выраженной декомпенсации сахарного диабета, когда показатели глюкозы в крови человека стабильно высоки, вакцинация проводится после индивидуальной оценки состояния врачом. В таком случае лучше дождаться стабилизации состояния.