ВОЗ не увидела риска пандемии гриппа в этом сезоне

ВОЗ заявила об отсутствии риска пандемии гриппа в этом сезоне ВОЗ не увидела риска пандемии гриппа в этом сезоне

Москва22 ноя Вести.Штаммы гриппа в этом сезоне не превращаются в пандемические, заявили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как уточнил собеседник агентства, вирусу для возникновения пандемии необходимо пройти "генетическую перестройку".

Штаммы сезонного гриппа не превращаются в пандемические заявил он

Сезонный грипп – это эпидемии, которые появляются каждый год. Их возникновение обусловлено вирусами гриппа типов A (H1N1, H3N2) и B, циркулирующими среди людей.

В регионах с умеренным климатом, к которым относится и европейский регион, эпидемии сезонного гриппа обычно случаются в зимний период сказал собеседник

Как объяснили в ВОЗ, подобные штаммы меняются постепенно – это явление называется "антигенный дрейф". По этой причине у многих людей уже есть определенный иммунитет, на выработку которого повлияли перенесенные ранее инфекция или вакцинация.

Ранее в организации рассказали, что наиболее надежным способом защититься от гриппа в зимний период является ежегодная вакцинация.