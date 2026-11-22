Москва22 нояВести.Штаммы гриппа в этом сезоне не превращаются в пандемические, заявили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как уточнил собеседник агентства, вирусу для возникновения пандемии необходимо пройти "генетическую перестройку".
Штаммы сезонного гриппа не превращаются в пандемическиезаявил он
Сезонный грипп – это эпидемии, которые появляются каждый год. Их возникновение обусловлено вирусами гриппа типов A (H1N1, H3N2) и B, циркулирующими среди людей.
В регионах с умеренным климатом, к которым относится и европейский регион, эпидемии сезонного гриппа обычно случаются в зимний периодсказал собеседник
Как объяснили в ВОЗ, подобные штаммы меняются постепенно – это явление называется "антигенный дрейф". По этой причине у многих людей уже есть определенный иммунитет, на выработку которого повлияли перенесенные ранее инфекция или вакцинация.
Ранее в организации рассказали, что наиболее надежным способом защититься от гриппа в зимний период является ежегодная вакцинация.