В ВОЗ не подтвердили новые симптомы или тяжелое течение штамма PJ.2.1 РИА Новости: ВОЗ опровергла сообщения о повышенной опасности штамма PJ.2.1

Москва8 ноя Вести.Нельзя утверждать, что ковид PJ.2.1 вызывает новые симптомы или протекает намного хуже.

Доказательств пока недостаточно, сообщили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На данный момент недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что PJ.2.1 вызывает иные симптомы или более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими циркулирующими вариантами SARS-CoV-2. PJ.2.1 указали в организации

Там также уточнили, что новый штамм - это лишь вариант вируса, который вызывает COVID-19.

Ранее в ВОЗ оценили эффективность вакцин от классического типа коронавируса против нового штамма.