Врач рассказала, кто чаще всего страдает от мигрени

Врач: мигрень встречается у женщин втрое чаще, чем у мужчин Врач рассказала, кто чаще всего страдает от мигрени

Москва23 окт Вести.Мигрень значительно чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Пик заболеваемости приходится на 35-39 лет. Об этом сообщила ТАСС врач-невролог Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске, к.м.н. и доцент кафедры нейронаук Новосибирского госуниверситета Галина Мойсак.

Мигрень непропорционально чаще встречается у женщин: если среди мужчин распространенность составляет около 7,5%, среди женщин она достигает 25% отметила Мойсак

По словам врача, около 20% россиян трудоспособного возраста страдают мигренью — это примерно 30 млн человек.

Невролог рассказала, что мигрень — это не просто головная боль, а неврологическое состояние, которое может нарушать качество жизни и снижает работоспособность. При мигрени часто возникают трудности с концентрацией внимания и замедление скорости речи.

Она порекомендовала обратиться к неврологу, чтобы подобрать лечение для купирования приступов. Также необходимо соблюдать профилактические меры: ложиться и вставать в одно и то же время, не пропускать приемы пищи и научиться управлять стрессом.