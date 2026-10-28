Москва28 окт Вести.Представителям поколения Z, или так называемым зумерам, важно знать, что в детстве они получили все прививки по национальному календарю, и при необходимости вовремя сделать ревакцинацию. Об этом ТАСС рассказали эксперты из сферы здравоохранения.

В перечень прививок, которые включены в национальный календарь, входят прививки от таких серьезных заболеваний, как гепатит B, туберкулез, краснуха, корь, паротит, дифтерия, столбняк и полиомиелит. Их делают в детском возрасте, но некоторые прививки нужно повторять с определенным интервалом и во взрослой жизни (например, ревакцинация от дифтерии и столбняка проводится каждые 10 лет, начиная с 24-летнего возраста).

Если человек в детстве привился всем, что нужно по национальному календарю, он живет дальше спокойно. Единственный акцент – гепатит В. Прививку от него получили в роддоме, а сейчас молодой человек вступает в стадию, когда возможен и половой, и парентеральный (через кровь) путь передачи сказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова

Она отметила, что девушкам, которые готовятся к беременности, важно проверить, есть ли у них иммунитет к краснухе. Юношам врач порекомендовала удостовериться, что им делали прививку от паротита, также известного как свинка, поскольку это заболевание связано с мужским бесплодием.

Что касается дополнительной вакцинации, то зумерам стоит позаботиться о прививке от пневмококка, отметила инфекционист Позднякова. Ее нужно обязательно поставить, так как сейчас наблюдается большое число тяжелых случаев пневмонии и менингита, в том числе у молодых пациентов.

Тем, кто много путешествует, врачи советуют прививаться от менингококковой инфекции. Кроме того, желательно каждый год делать прививку от гриппа, а жителям районов, где часто регистрируются случаи клещевого энцефалита, прививаться и от этой инфекции.

Зумеры, не переболевшие в детском возрасте ветрянкой, также могут поставить прививку от этой болезни.

Если ты не помнишь, прививался или нет, и нет возможности сдать анализ на антитела, просто иди и ставь прививку. Хуже не будет, даже если иммунитет уже был отметила замруководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал две прививки, которые помогут детям не заболеть осенью.