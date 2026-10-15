Врач: во взрослом возрасте нужно привиться от столбняка и еще 4 заболеваний

Врач Сулейманова назвала 5 прививок, которые нужно сделать во взрослом возрасте Врач: во взрослом возрасте нужно привиться от столбняка и еще 4 заболеваний

Москва15 окт Вести.Ассистент кафедры госпитальной терапии института материнства и детства Пироговского Университета Ангелина Сулейманова рассказала, какие прививки необходимо делать взрослым, передает РИА Новости.

Согласно национальному календарю прививок, каждый взрослый россиянин должен поставить пять обязательных вакцин: от столбняка, гепатита B, дифтерии, краснухи и кори.

Против дифтерии и столбняка - ревакцинация проводится каждые десять лет; вакцины от гепатита В - показаны всем ранее непривитым до 55 лет сказала Сулейманова

Вакцинироваться от кори должны все россияне до 35 лет, кто не был привит ранее, не болел или прививался однократно, а также граждане старше 35 лет и до 55, находящиеся в зоне риска.

Кроме того всем без ограничений положена ежегодная прививка от гриппа.