Москва15 октВести.Ассистент кафедры госпитальной терапии института материнства и детства Пироговского Университета Ангелина Сулейманова рассказала, какие прививки необходимо делать взрослым, передает РИА Новости.
Согласно национальному календарю прививок, каждый взрослый россиянин должен поставить пять обязательных вакцин: от столбняка, гепатита B, дифтерии, краснухи и кори.
Против дифтерии и столбняка - ревакцинация проводится каждые десять лет; вакцины от гепатита В - показаны всем ранее непривитым до 55 летсказала Сулейманова
Вакцинироваться от кори должны все россияне до 35 лет, кто не был привит ранее, не болел или прививался однократно, а также граждане старше 35 лет и до 55, находящиеся в зоне риска.
Кроме того всем без ограничений положена ежегодная прививка от гриппа.