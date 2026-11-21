Доктор Мясников сообщил, какие обследования нужно делать женщинам старше 50 лет Доктор Мясников указал на необходимые обследования для женщин старше 50 лет

Москва21 ноя Вести.Женщинам старше 50 лет необходимо вакцинироваться от гриппа, пневмококковой инфекции и столбняка, а также проходить определенные виды скринингов. Подробности в интервью ИС "Вести" сообщил врач-кардиолог Александр Мясников.

Также не следует забывать о прохождении обычной диспансеризации и сдачи анализов крови, напомнил врач.

Вакцинация должна быть от гриппа, вакцинация должна быть от пневмококка, вакцинация должна быть от столбняка, если вы не делали ее последние 10 лет. Во многих странах применяется вакцинация от herpes zoster (опоясывающий лишай – Прим. ред.). У нас эта вакцина зарегистрирована, но пока я не могу говорить о ее доступности. Из исследований, помимо обычной диспансеризации, анализов крови и так далее, это денситометрия – определение плотности костей, маммография и колоноскопия сказал Мясников

Ранее он указал, что для снижения риска заболевания гриппом необходимо своевременно вакцинироваться, а также поддерживать собственный иммунитет, так как прививка не гарантирует полной защиты от заражения.