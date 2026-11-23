Прививки от гриппа и пневмококка помогут пожилым снизить риск деменции

Гериатр назвала две прививки, которые снизят риски появления деменции Прививки от гриппа и пневмококка помогут пожилым снизить риск деменции

Москва23 ноя Вести.Прививки от гриппа и пневмококка помогут пожилым снизить риск возникновения деменции, сообщила РИА Новости директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

Людям старшего возраста важны ежегодная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции. Они уменьшают риск деменции сказала Ткачева

По ее словам, раз в десять лет необходимо прививаться от дифтерии и столбняка.

Ранее стало известно, что частое употребление кофе положительно влияет на когнитивное здоровье и снижает риск деменции в пожилом возрасте.