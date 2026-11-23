Москва23 нояВести.Прививки от гриппа и пневмококка помогут пожилым снизить риск возникновения деменции, сообщила РИА Новости директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.
Людям старшего возраста важны ежегодная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции. Они уменьшают риск деменциисказала Ткачева
По ее словам, раз в десять лет необходимо прививаться от дифтерии и столбняка.
Ранее стало известно, что частое употребление кофе положительно влияет на когнитивное здоровье и снижает риск деменции в пожилом возрасте.