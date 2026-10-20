Эксперты оценили угрозу "зомби-пожаров" в России после теплой зимы РБК: теплая и малоснежная зима не повышает риск "зомби-пожаров"

Москва20 окт Вести.Теплая и малоснежная зима сама по себе не означает роста угрозы "зомби-пожаров" в России. Для их возникновения важны состояние торфяной почвы, количество осадков и наличие сохранившихся под землей очагов тления, рассказали опрошенные РБК эксперты.

"Зомби-пожарами" называют очаги подземного тления торфа, которые способны пережить зиму и вновь выйти на поверхность весной. По словам эксперта по экологической безопасности Ильи Рыбальченко, для этого необходимы сухой органический грунт, доступ кислорода и условия, позволяющие тлению сохраняться в холодный период.

"Зомби-пожары" – это не новый вид природного бедствия и уж точно не сюжет фильма ужасов. Так называют пожары, которые способны пережить зиму в виде медленного подземного тления, а весной снова выйти на поверхность. Для России это вполне реальное явление, особенно в районах с торфяными почвами поделился специалист

Синоптик Татьяна Позднякова отметила, что при малом количестве зимних осадков и сухой весне верхний слой торфа может пересохнуть и стать горючим. При этом заранее предсказать такие пожары сложно: успешность подобных прогнозов, по ее оценке, не превышает 20-30%.

Ранее эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко рассказал, что бороться с огнем во время "зомби-пожара" самостоятельно нельзя. Следует сразу вызывать спасателей, отметил специалист.