Москва7 октВести.Экскурсии по кладбищам могут помочь людям избавиться от страха смерти, заявил "Абзацу" психиатр Тимур Муталиев.
Врач считает, что люди обычно стараются избегать мыслей о смерти, однако прямое столкновение с ее проявлениями не всегда усиливает страх.
Иногда происходит обратное. Когда пугающая тема перестает быть чем-то запретным и далеким, тревога вокруг нее может становиться меньше. Мы в принципе хуже переносим то, о чем боимся даже думать, а здесь человек находится рядом с этой темой в совершенно безопасной ситуации: гуляет, слушает экскурсовода, рассматривает памятникиобъяснил Муталиев
По мнению психиатра, интерес к кладбищам не обязательно связан с внутренним кризисом или психическими расстройствами. Многих в них привлекают тишина и возможность отдохнуть от шума большого города, добавил Муталиев.
Интерес к кладбищам выглядит необычным только на первый взгляд. Кладбище ведь давно не только место, связанное непосредственно с похоронами. Особенно если мы говорим о старых кладбищах: это одновременно история города, архитектура, биографии известных людей, семейные историирезюмировал врач
Ранее СМИ сообщили, что в Германии появилась мода собирать грибы на кладбищах. Эксперты пояснили, что в местах захоронений сажают лиственные и хвойные деревья – это создает благоприятные условия для роста грибов. Кроме того, добавляют кладбищенские сотрудники, сбор грибов в подобных местах помогает переживать утрату.