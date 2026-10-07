Психиатр Муталиев рассказал, чем полезны экскурсии на кладбища Психиатр Муталиев: экскурсии по кладбищам могут избавить от страха смерти

Москва7 окт Вести.Экскурсии по кладбищам могут помочь людям избавиться от страха смерти, заявил "Абзацу" психиатр Тимур Муталиев.

Врач считает, что люди обычно стараются избегать мыслей о смерти, однако прямое столкновение с ее проявлениями не всегда усиливает страх.

Иногда происходит обратное. Когда пугающая тема перестает быть чем-то запретным и далеким, тревога вокруг нее может становиться меньше. Мы в принципе хуже переносим то, о чем боимся даже думать, а здесь человек находится рядом с этой темой в совершенно безопасной ситуации: гуляет, слушает экскурсовода, рассматривает памятники объяснил Муталиев

По мнению психиатра, интерес к кладбищам не обязательно связан с внутренним кризисом или психическими расстройствами. Многих в них привлекают тишина и возможность отдохнуть от шума большого города, добавил Муталиев.

Интерес к кладбищам выглядит необычным только на первый взгляд. Кладбище ведь давно не только место, связанное непосредственно с похоронами. Особенно если мы говорим о старых кладбищах: это одновременно история города, архитектура, биографии известных людей, семейные истории резюмировал врач

Ранее СМИ сообщили, что в Германии появилась мода собирать грибы на кладбищах. Эксперты пояснили, что в местах захоронений сажают лиственные и хвойные деревья – это создает благоприятные условия для роста грибов. Кроме того, добавляют кладбищенские сотрудники, сбор грибов в подобных местах помогает переживать утрату.