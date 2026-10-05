Немцы начали массово собирать грибы на кладбищах Bild: в ФРГ начали собирать подберезовики и подосиновики на кладбищах

Москва5 окт Вести.Немцы начали массово собирать грибы на кладбищах, пишет газета Bild со ссылкой на Общество немецких садоводов по уходу за кладбищами (Gesellschaft deutscher Friedhofsgärtner, GdF).

Член GdF Франк Шуманн объяснил, что это произошло из-за смешанных посадок деревьев на местах захоронений - там высажены как лиственные деревья, так и хвойные, из-за чего для грибов создается "идеальная почва".

На кладбищах больше не действует старый заскорузлый догмат прошлого. Это тоже место жизни. Сегодня посетители бегают по кладбищам, устраивают там посиделки за кофе или собирают съедобные грибы там, где новые захоронения больше не проводятся заявил Bild глава GdF Михаэль Балленбергер

По словам главы колумбария Толькевиц в Дрездене Йенса Бернера, грибники могут найти на территории Толькевица 122 вида грибов, включая подберезовики и подосиновики. В один из дней, поделился он, на семи гектарах колумбария грибы искало сразу 100 человек.

По мнению Бернера, несколько лет назад подобное посчитали бы неуважением к покойным, однако сейчас ситуация соответствует "желанию многих людей иметь больше свободы в переживании утраты".

Ранее Bild писала, что число немецких пенсионеров, которые вынуждены обращаться за социальной помощью для малоимущих, достигло рекордного значения в 771,3 тысячи человек. С конца 2020 года этот показатель вырос более чем на треть.