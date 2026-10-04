Число нуждающихся в соцпомощи пенсионеров в ФРГ достигло исторического максимума В ФРГ число нуждающихся в соцпомощи пенсионеров достигло исторического максимума

Москва4 окт Вести.Число граждан пенсионного возраста в Германии, вынужденных обращаться за социальным пособием для малообеспеченных, по итогам первого квартала 2026 года увеличилось до 771,3 тысячи человек, установив новый абсолютный рекорд. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные правительства ФРГ.

Согласно статистике, с конца 2020 года показатель вырос на 36,7%. Самый стремительный прирост отмечен среди пожилых жителей иностранного происхождения. Так, число получателей выплат в этой категории подскочило на 83,3%, составив 279,3 тысячи человек. Среди немецких пенсионеров количество получателей господдержки за тот же период поднялось на 19,5 и достигло 492 тысячи.

Число украинцев пенсионного возраста, которые получают пособие в ФРГ увеличилось более чем в пять раз — с 19,5 тысячи до 106,9 тысячи человек.

В 2025 году расходы бюджета по базовым соцвыплатам возросли почти на 88%, достигнув 6,2 миллиарда евро.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложения экспертной комиссии по реформированию пенсионной системы, предусматривающие постепенное повышение пенсионного возраста примерно до 70 лет к началу 2090-х годов.

Как отмечал депутат бундестага XIX созыва, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт, разрушение экономики ФРГ пытаются оправдать необходимостью защиты от РФ.