Bild: почти 60% соцвыплат семьям с детьми в Германии достались иностранцам

Иностранцы получили почти 60% соцвыплат для семей с детьми в Германии Bild: почти 60% соцвыплат семьям с детьми в Германии достались иностранцам

Москва10 ноя Вести.В Германии иностранцы получили 59,4% социальных выплат, которые были выделены домохозяйствам с несовершеннолетними детьми за 2025 год. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Почти шесть из десяти евро социальной помощи, выплачиваемых домохозяйствам с несовершеннолетними детьми, приходятся на людей без немецкого паспорта говорится в публикации

По данным издания, всего на эти цели власти выделили 20,54 миллиарда евро. Из них 12,2 миллиарда получили жители страны без германского гражданства.

Больше всего выплат получили граждане Украины (3,44 миллиарда евро), Сирии (2,20 миллиарда евро) и Афганистана (1,06 миллиарда евро). Остальные – 8,34 миллиарда евро – направили обладателям паспорта ФРГ.