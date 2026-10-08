Москва8 окт Вести.Всего около 41,7 млрд евро (40%) от заявленных Германией 100 млрд помощи Украине фактически поступили Киеву. Такие данные приводит Кильский институт мировой экономики.

Исследователи изучили данные, на которые немецкие власти ссылались в августовском заявлении о предоставлении Украине 100 млрд евро помощи.

Согласно оценке института, в полном объеме помощью Украине можно считать только 41,7 млрд евро из этой суммы. Еще 35,9 млрд были потрачены непосредственно в Германии, а оставшиеся 22 млрд пока лишь заявлены в качестве будущих обязательств.

По данным института, средства, оставшиеся в Германии, в том числе направлялись на выплату пособий украинским беженцам, поддержку местных властей при организации их размещения и устройство убежищ. Кроме того, часть суммы была предоставлена в виде гарантий немецким компаниям, работающим на Украине.

Исследователи также пересмотрели заявленный Берлином объем военной помощи. Немецкие власти указывали, что на военные цели было направлено 57,6 млрд евро из общей суммы в 100 млрд.

Однако, по подсчетам института, совокупный объем военной помощи, которая уже поступила Украине или была ей обещана, составляет 56,3 млрд. При этом 22 млрд из этой суммы относятся к помощи, выполнение которой пока только запланировано.