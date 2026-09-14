Почти полмиллиона украинских беженцев в Германии получают пособия Поддержка беженцев с Украины обошлась бюджету ФРГ в 6,3 млрд евро

Москва14 сен Вести.Лишь 27,1% трудоспособных украинских беженцев в Германии имеют постоянную работу, что существенно ниже показателей в других государствах Европы. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на данные оппозиционного депутата от АдГ Рене Шпрингера и аналитику Агентства по занятости.

Официальное трудоустройство в ФРГ имеют около 325 тысяч украинцев, еще 52 тысячи работали на низкооплачиваемых должностях с минимальной занятостью (Minijob). В то же время примерно 483 тысячи граждан Украины получают стандартное пособие по безработице (Bürgergeld). Для сравнения: в Польше работают 78% украинских беженцев, в Литве — 72%, а в Великобритании — 69%.

Эксперты объясняют низкую активность на рынке труда возможностью получать социальные выплаты без стандартной процедуры оформления убежища, отсутствием ощутимой финансовой выгоды от работы и проблемами с уходом за детьми. Поддержка украинских беженцев обходится бюджету Германии крайне дорого: только за 2024 год выплаты составили 6,3 миллиарда евро.