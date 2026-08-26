Build: украинцы в ФРГ зарабатывают на уровне беженцев из Сирии и Сомали

Доходы украинцев в ФРГ оказались на одном уровне с заработками сомалийцев Build: украинцы в ФРГ зарабатывают на уровне беженцев из Сирии и Сомали

Москва26 авг Вести.Доходы проживающих в Германии граждан Украины сравнялись с заработками беженцев из Сомали, Афганистана и Сирии. Об этом сообщает газета Bild.

При этом граждане Белоруссии и Египта входят в пятерку самых высокооплачиваемых работников. Их медианный доход составляет 4563 евро и 4533 евро соответственно.

Самые низкие медианные зарплаты получают мигранты из Сомали (2798 евро), Ирака (2804 евро), Сирии (2822 евро), Украины (2825 евро) и Афганистана (2817 евро) говорится в материале

Лидерами рейтинга заработных плат в Германии стали специалисты из Индии. Их средний доход составляет 5445 евро брутто, а сами немцы получают в среднем 4396 евро в месяц до вычета налогов.

Накануне стало известно, что страны Европы, принявшие у себя большую часть беженцев с Украины, значительно сократили их поддержку. Среди стран Европейского союза больше всего беженцев приняла Германия – 1,29 миллиона граждан.

Бывший депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт отметил, что в Европе и, в частности, в ФРГ постепенно запускается процесс отправки украинских беженцев мужского пола на родину.