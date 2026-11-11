Москва11 ноя Вести.Количество выпускников германских вузов, которые не нашли работу после окончания обучения, достигло рекордных 372 тыс. Об этом пишет Welt со ссылкой на федеральное агентство по трудоустройству страны.

Всего, по состоянию на октябрь 2026 года, уровень безработицы в Германии держится на отметке 6,4% – это около 3 млн человек.

Уровень безработицы среди выпускников университетов в Германии достиг рекордно высокого уровня​​​. В августе 2026 года это число выросло до 372 тысяч человек говорится в публикации

Доля безработных распределяется по разным областям обучения неравномерно. Так, среди выпускников педагогических направлений таких 2%. Среди тех, кто окончил гуманитарные и инженерные вузы, безработных 4,6% и 3,8% соответственно.

По данным агентства, причинами роста безработицы являются напряженная экономическая ситуация и растущее использование нейросетей.

Ранее были названы регионы России с самым низким уровнем безработицы.