Самый низкий уровень безработицы в России зафиксирован в Новгородской области

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы Самый низкий уровень безработицы в России зафиксирован в Новгородской области

Москва1 ноя Вести.По итогам третьего квартала текущего года наиболее низкий уровень безработицы в России зафиксирован в Новгородской области. Об этом свидетельствуют данные статистики, которую приводит РИА Новости.

Меньше всего незанятых было среди жителей Новгородской области - 0,6%. Следом идут Нижегородская и Калужская области, а также Ханты-Мансийский АО - там безработица составила 0,8% уточняется в публикации

Далее в списке регионов в низким уровнем безработицы следуют Хабаровский край (0,9%), Хакасия (1%) и Чукотка (1,1%).

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России сохраняется на историческом минимуме – 2,2%.