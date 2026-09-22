Росстат: уровень безработицы в РФ за пять лет сократился с 4,5% до 2,3%

Безработица в России упала вдвое за пять лет Росстат: уровень безработицы в РФ за пять лет сократился с 4,5% до 2,3%

Москва22 сен Вести.Уровень безработицы в России за последние пять лет сократился в два раза, сообщил ТАСС со ссылкой на Росстат.

В 54 регионах за период с мая по июль 2026 года показатель безработицы не превысил 2%, следует из данных федеральной службы, которые приводит агентство.

Наименьшие значения отмечены в трех областях: Калужской (0,8%), Нижегородской (0,9%) и Новгородской (1%).

Кроме того, весьма низкие показатели зафиксированы в Москве (1,1%), Санкт-Петербурге (1,5%) и Московской области (1,9%).

Безработица среди граждан в возрасте от 15 лет и старше в июле 2021 года составляла 4,5%, а к июлю 2026 года снизилась до 2,3%.

Президент России Владимир Путин 17 сентября заявил, что уровень безработицы в стране приблизился к историческому минимуму и достиг 2,3%, говорится в материале. Глава государства добавил, что рост зарплат в течение первой половины текущего года составил 6,5%.