Австрия хочет взыскать с украинских пенсионеров оказанную соцпомощь KZ: Австрия потребовала от украинских пенсионеров вернуть €445 тысяч помощи

Москва10 ноя Вести.Австрийские власти потребовали от украинских пенсионеров вернуть сотни тысяч евро социальной помощи, сообщила газета Kronen Zeitung.

Требования касаются тех, кто не указал пенсию при оформлении базовой помощи для беженцев Grundversorgung. Общая сумма претензий составляет не менее €445 тысяч.

В конце сентября земельный административный суд Нижней Австрии постановил, что украинская пенсия считается доходом и должна учитываться при назначении помощи, отмечает издание. Соответственно, если выяснится, что человек получал пенсию и социальные выплаты одновременно, власти вправе потребовать возврата переплаты.

Ранее представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщал, что все прибывающие с Украины в ЕС беженцы, как мужчины, так и женщины, обязаны подтверждать, что не уклоняются от военной службы. В ряде стран союза миграционные службы запрашивают такие подтверждения у украинских женщин, прежде всего медиков, которые по украинским законам являются военнообязанными.

Ранее в Службе внешней разведки РФ сообщали, что Еврокомиссия подталкивает европейские страны к изгнанию на родину украинских беженцев.