Не прошедшие срочную службу украинцы не смогут получить защиту в Литве

Литва изменит условия предоставления правовой защиты украинским беженцам Не прошедшие срочную службу украинцы не смогут получить защиту в Литве

Москва7 окт Вести.Военнообязанные граждане Украины, которые не прошли срочную армейскую службу, не смогут въехать в Литву в качестве беженцев и получить временную правовую защиту. Об этом сообщила пресс-служба литовского кабмина.

Соответствующую поправку к закону о правовом положении иностранцев одобрило правительство страны.

Для того чтобы получить от Литвы временную правовую защиту, военнообязанный гражданин Украины должен предоставить доказательство того, что он прошел срочную армейскую службу говорится в сообщении

По данным МВД Литвы, сейчас на основании временной правовой защиты в стране находятся 52 тысячи граждан Украины.

В ряде других стран также призывают к сокращению льгот для украинских беженцев. Ранее евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что стране необходимо восстановить визовые требования для украинцев.